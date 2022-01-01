Біля українського кордону білоруська армія проводить повітряну розвідку





Про це йдеться у



Триває дев’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупаційні війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва РФ, продовжують наступальну операцію проти України.



На Волинському напрямку ворог продовжує заходи з посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь, за допомогою БпЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж Державного кордону.



Наголошуємо, що, коли Генштаб повідомляє про «Волинський напрямок», то йдеться не лише про територію Волинської області. Це – зона відповідальності певного угрупування українських військ і нині цей напрямок включає не тільки Волинську область, а й ряд інших північних областей України – Київську, Житомирську та Рівненську.

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