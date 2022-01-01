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35 загиблих і 134 поранених: зросла кількість жертв після обстрілу полігону на Львівщині

35 загиблих і 134 поранених: зросла кількість жертв після обстрілу полігону на Львівщині
Унаслідок обстрілів Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) уже загинули 35 осіб, ще 134 - поранені.

Про це інформує начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм.

За його словами, станом на 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.

"Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 березня, окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

За словами Козицького, авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.

Раніше повідомляли про 9 загиблих.

"Ще раз наголошуємо і звертаємося до всіх урядів країн НАТО: NATO, close the sky over Ukraine! Закрийте небо над Україною або надайте нам військові літаки! Зараз, коли обстріли наближаються впритул до кордонів країн НАТО, - саме той вирішальний момент!" - закликає Максим Козицький.

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Теги: Львів, полігон, обстріл, загиблі, Росія, війна
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