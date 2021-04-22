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Зеленський посмертно присвоїв волинянину звання Герой України

Зеленський посмертно присвоїв волинянину звання Герой України
28-річному військовому з Волині Олегу Свинчуку президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

Про це йшлося у нічному відеозверненні глави держави.

Про загибель військового повідомили 9 березня. Олег був танкістом. Прикривав відхід своїх побратимів під час раптового прориву окупантів. Після прямого влучання з танка Олега зірвало башту, здетонував боєкомплект.

"Свинчук Олег Анатолійович героїчно виконував свій обов'язок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям", – сказав Зеленський.

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Теги: Олег Свинчук, загибель, Волинь, військовий, Герой України
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