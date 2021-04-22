Зеленський посмертно присвоїв волинянину звання Герой України

Олегу Свинчуку президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.



Про це



Про загибель військового повідомили 9 березня. Олег був танкістом.



"Свинчук Олег Анатолійович героїчно виконував свій обов'язок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям", – сказав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-річному військовому з Волиніпрезидентпосмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.Про це йшлося у нічному відеозверненні глави держави.Про загибель військового повідомили 9 березня. Олег був танкістом. Прикривав відхід своїх побратимів під час раптового прориву окупантів . Після прямого влучання з танка Олега зірвало башту, здетонував боєкомплект."Свинчук Олег Анатолійович героїчно виконував свій обов'язок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям", – сказав Зеленський.

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