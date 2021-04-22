Зеленський посмертно присвоїв волинянину звання Герой України
Сьогодні, 12:57
28-річному військовому з Волині Олегу Свинчуку президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.
Про це йшлося у нічному відеозверненні глави держави.
Про загибель військового повідомили 9 березня. Олег був танкістом. Прикривав відхід своїх побратимів під час раптового прориву окупантів. Після прямого влучання з танка Олега зірвало башту, здетонував боєкомплект.
"Свинчук Олег Анатолійович героїчно виконував свій обов'язок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям", – сказав Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у нічному відеозверненні глави держави.
Про загибель військового повідомили 9 березня. Олег був танкістом. Прикривав відхід своїх побратимів під час раптового прориву окупантів. Після прямого влучання з танка Олега зірвало башту, здетонував боєкомплект.
"Свинчук Олег Анатолійович героїчно виконував свій обов'язок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям", – сказав Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський посмертно присвоїв волинянину звання Герой України
Сьогодні, 12:57
35 загиблих і 134 поранених: зросла кількість жертв після обстрілу полігону на Львівщині
Сьогодні, 12:35
Медіа