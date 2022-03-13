Відомо, коли відбудеться наступна зустріч представників України і Росії

Михайло Подоляк розповів, що наступна зустріч буде 14-15 березня. Делегації також обговорюють компенсацію від РФ за руйнування в Україні.



Про це розповів Подоляк в інтерв'ю російському провладному виданню "Комерсант", пише



"На столі переговорів зараз лежать різні пропозиції, їх багато, там десяток речень. У тому числі і з політичного врегулювання та, головне, з військового врегулювання. Я маю на увазі припинення вогню, формулу припинення вогню та виведення військ. Зараз це все перебуває в умовних робочих групах.



Щойно буде напрацьовано взаємні зустрічні вже юридичні формати, буде призначено зустріч — четвертий раунд переговорів. Це можливо завтра, післязавтра (14-15 березня – ред.). Виходити далі і просто проводити розмови вже, мабуть, не треба. Ми обговорили всі питання, ми зараз ці питання намагаємось запакувати у якісь юридичні формати", - сказав Подоляк.



За словами Подоляка, делегації домовилися не коментувати зміст переговорів до того моменту, коли всі ключові позиції будуть узгоджені.



Він також повідомив, договір між Росією та Україною має бути "багатокомпонентним".



"Він повинен включати кілька позицій. Насамперед позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий пункт – процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ із території України. Третя частина – це мирна угода. Яким чином мир буде гарантовано. І тут повертаємось до ключового моменту, довкола якого все й будується, — гарантії безпеки Україні, щоби подібні ситуації не повторювалися", - заявив Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радник Офісу президента та перемовник із Росієюрозповів, що наступна зустріч буде 14-15 березня. Делегації також обговорюють компенсацію від РФ за руйнування в Україні.Про це розповів Подоляк в інтерв'ю російському провладному виданню "Комерсант", пише "Українська правда". "На столі переговорів зараз лежать різні пропозиції, їх багато, там десяток речень. У тому числі і з політичного врегулювання та, головне, з військового врегулювання. Я маю на увазі припинення вогню, формулу припинення вогню та виведення військ. Зараз це все перебуває в умовних робочих групах.Щойно буде напрацьовано взаємні зустрічні вже юридичні формати, буде призначено зустріч — четвертий раунд переговорів. Це можливо завтра, післязавтра (14-15 березня – ред.). Виходити далі і просто проводити розмови вже, мабуть, не треба. Ми обговорили всі питання, ми зараз ці питання намагаємось запакувати у якісь юридичні формати", - сказав Подоляк.За словами Подоляка, делегації домовилися не коментувати зміст переговорів до того моменту, коли всі ключові позиції будуть узгоджені.Він також повідомив, договір між Росією та Україною має бути "багатокомпонентним"."Він повинен включати кілька позицій. Насамперед позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий пункт – процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ із території України. Третя частина – це мирна угода. Яким чином мир буде гарантовано. І тут повертаємось до ключового моменту, довкола якого все й будується, — гарантії безпеки Україні, щоби подібні ситуації не повторювалися", - заявив Подоляк.

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