На Волині прийняли 200 тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 13:55
Станом на 13 березня на Волині прийняли 5 вантажних автомобілів, та 13 авто з гуманітарною допомогою загальною вагою 200 тонн.
Про це інформують в обласній військовій адміністрації.
Це: продукти харчування, в тому числі готова продукція, побутова хімія, засоби гігієни, цивільний одяг, спальні мішки, товар напрямку мілітарі, генератори, автомобіль.
Спрямували багатотонні вантажі з продовольством, одягом, взуттям, дитячими товарами та предметами першої необхідності до Нікопольської (Дніпропетровщина), Макарівської, Борщагівської (Київщина) тергромад.
Наразі готують до відправлення ще кілька гуманітарних вантажів загальною вагою 400 тонн. Відправили вантаж з медикаментами для прикордонної служби України.
Прийняли медичні гуманітарні вантажі з Бельгії та Ізраїлю: 4 холодильних контейнери з інсуліном, знеболюючі, протизапальні, антибіотики, спеціальні бандажі. Після облікування медикаменти спрямують на передову та для потреб біженців.
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Про це інформують в обласній військовій адміністрації.
Це: продукти харчування, в тому числі готова продукція, побутова хімія, засоби гігієни, цивільний одяг, спальні мішки, товар напрямку мілітарі, генератори, автомобіль.
Спрямували багатотонні вантажі з продовольством, одягом, взуттям, дитячими товарами та предметами першої необхідності до Нікопольської (Дніпропетровщина), Макарівської, Борщагівської (Київщина) тергромад.
Наразі готують до відправлення ще кілька гуманітарних вантажів загальною вагою 400 тонн. Відправили вантаж з медикаментами для прикордонної служби України.
Прийняли медичні гуманітарні вантажі з Бельгії та Ізраїлю: 4 холодильних контейнери з інсуліном, знеболюючі, протизапальні, антибіотики, спеціальні бандажі. Після облікування медикаменти спрямують на передову та для потреб біженців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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