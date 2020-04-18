 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Волині прийняли 200 тонн гуманітарної допомоги

На Волині прийняли 200 тонн гуманітарної допомоги
Станом на 13 березня на Волині прийняли 5 вантажних автомобілів, та 13 авто з гуманітарною допомогою загальною вагою 200 тонн.

Про це інформують в обласній військовій адміністрації.

Це: продукти харчування, в тому числі готова продукція, побутова хімія, засоби гігієни, цивільний одяг, спальні мішки, товар напрямку мілітарі, генератори, автомобіль.

Спрямували багатотонні вантажі з продовольством, одягом, взуттям, дитячими товарами та предметами першої необхідності до Нікопольської (Дніпропетровщина), Макарівської, Борщагівської (Київщина) тергромад.

Наразі готують до відправлення ще кілька гуманітарних вантажів загальною вагою 400 тонн. Відправили вантаж з медикаментами для прикордонної служби України.

Прийняли медичні гуманітарні вантажі з Бельгії та Ізраїлю: 4 холодильних контейнери з інсуліном, знеболюючі, протизапальні, антибіотики, спеціальні бандажі. Після облікування медикаменти спрямують на передову та для потреб біженців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гуманітарна допомога, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:50
Знищили танковий підрозділ окупантів, який намагався прорватися у Київ. ФОТО
Сьогодні, 14:37
У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів
Сьогодні, 14:30
Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський
Сьогодні, 14:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів
Сьогодні, 14:30
Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський
Сьогодні, 14:10
На Волині прийняли 200 тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 13:55
Тероборона Волині шукає фахівців
Сьогодні, 13:28
Відомо, коли відбудеться наступна зустріч представників України і Росії
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
З Волині відправляють кількасоттонні гуманітарні вантажі в інші області З Волині відправляють кількасоттонні гуманітарні вантажі в інші області
08 березень, 19:58
На «Ягодині» знайшли контрабанду на півтора мільйона, замасковану під «гуманітарку». ФОТО На «Ягодині» знайшли контрабанду на півтора мільйона, замасковану під «гуманітарку». ФОТО
18 квітень, 2020, 15:07
На Волині у кожному районі працюють пункти видачі гуманітарної допомоги
25 липень, 2014, 18:45
Зеленський посмертно присвоїв волинянину звання Герой України Зеленський посмертно присвоїв волинянину звання Герой України
Сьогодні, 12:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:50
 0
Знищили танковий підрозділ окупантів, який намагався прорватися у Київ. ФОТО
Сьогодні, 14:37
 0
У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів
Сьогодні, 14:30
 0
Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський
Сьогодні, 14:10
 0
На Волині прийняли 200 тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8