На Волині прийняли 200 тонн гуманітарної допомоги

Станом на 13 березня на Волині прийняли 5 вантажних автомобілів, та 13 авто з гуманітарною допомогою загальною вагою 200 тонн.Про це інформують в обласній військовій адміністрації.Це: продукти харчування, в тому числі готова продукція, побутова хімія, засоби гігієни, цивільний одяг, спальні мішки, товар напрямку мілітарі, генератори, автомобіль.Спрямували багатотонні вантажі з продовольством, одягом, взуттям, дитячими товарами та предметами першої необхідності до Нікопольської (Дніпропетровщина), Макарівської, Борщагівської (Київщина) тергромад.Наразі готують до відправлення ще кілька гуманітарних вантажів загальною вагою 400 тонн. Відправили вантаж з медикаментами для прикордонної служби України.Прийняли медичні гуманітарні вантажі з Бельгії та Ізраїлю: 4 холодильних контейнери з інсуліном, знеболюючі, протизапальні, антибіотики, спеціальні бандажі. Після облікування медикаменти спрямують на передову та для потреб біженців.