У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів

Ганна Маляр пояснила, чому за офіційними даними кількість втрат у ворога не змінюється кілька днів. Їх - більше 12 тисяч серед особового складу.



Про це вона написала на своїй



"Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій", - написала Маляр.



Вона додала, що ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противник зупинений і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.



За її словами, зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у до укомплектуванні особового складу.



"Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить с калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці", - пояснила Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра оборони Українипояснила, чому за офіційними даними кількість втрат у ворога не змінюється кілька днів. Їх - більше 12 тисяч серед особового складу.Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук."Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій", - написала Маляр.Вона додала, що ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противник зупинений і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.За її словами, зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у до укомплектуванні особового складу."Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить с калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці", - пояснила Маляр.

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