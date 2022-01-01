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У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів

У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чому за офіційними даними кількість втрат у ворога не змінюється кілька днів. Їх - більше 12 тисяч серед особового складу.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

"Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій", - написала Маляр.

Вона додала, що ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противник зупинений і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.

За її словами, зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у до укомплектуванні особового складу.

"Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить с калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці", - пояснила Маляр.

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Теги: окупанти, загибель, знищення, Росія, війна
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