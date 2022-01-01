Знищили танковий підрозділ окупантів, який намагався прорватися у Київ. ФОТО
Сьогодні, 14:37
Українські військові ліквідували ворожий танковий підрозділ на Чернігівщині. Окупанти хотіли прорватися у напрямку Києва, але зазнали краху.
Про це інформують в ОК "Північ".
Військові знищили танковий підрозділ Росії, який намагався прорвати оборону в Чернігівській області.
"Але наші військові - це міць, героїзм та професіоналізм. Після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити столицю нашої Батьківщини", - йдеться у дописі.
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Про це інформують в ОК "Північ".
Військові знищили танковий підрозділ Росії, який намагався прорвати оборону в Чернігівській області.
"Але наші військові - це міць, героїзм та професіоналізм. Після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити столицю нашої Батьківщини", - йдеться у дописі.
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