 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. ФОТО 18+

В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. ФОТО 18+
В Ірпені, що на Київщині, російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. Загинув 51-річний кореспондент.

Про це 13 березня повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області.

На жаль загинув громадянин США Брент Ренауд. Він намагався показати світу підступність, жорстокість та безжальність окупантів.
В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. ФОТО 18+

Ще один журналіст отримав поранення. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій.

В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. ФОТО 18+

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розстріляли журналістів, Ірпінь, New York Times
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Знищили танковий підрозділ окупантів, який намагався прорватися у Київ. ФОТО
Сьогодні, 14:37
У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів
Сьогодні, 14:30
Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський
Сьогодні, 14:10
На Волині прийняли 200 тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 13:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:50
Знищили танковий підрозділ окупантів, який намагався прорватися у Київ. ФОТО
Сьогодні, 14:37
У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів
Сьогодні, 14:30
Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський
Сьогодні, 14:10
На Волині прийняли 200 тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
Яка ситуація з евакуацією жителів у різних містах України Яка ситуація з евакуацією жителів у різних містах України
08 березень, 15:33
24 години на роздуми: мер Ірпеня отримав пропозицію здати місто 24 години на роздуми: мер Ірпеня отримав пропозицію здати місто
08 березень, 11:05
При обстрілах Ірпеня загинули 8 мирних мешканців При обстрілах Ірпеня загинули 8 мирних мешканців
06 березень, 20:54
Після ворожих обстрілів горів Державний податковий університет в Ірпені. ФОТО Після ворожих обстрілів горів Державний податковий університет в Ірпені. ФОТО
04 березень, 19:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:50
 0
Знищили танковий підрозділ окупантів, який намагався прорватися у Київ. ФОТО
Сьогодні, 14:37
 0
У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів
Сьогодні, 14:30
 0
Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський
Сьогодні, 14:10
 0
На Волині прийняли 200 тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8