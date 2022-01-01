В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. ФОТО 18+





Про це 13 березня



На жаль загинув громадянин США Брент Ренауд. Він намагався показати світу підступність, жорстокість та безжальність окупантів.



Ще один журналіст отримав поранення. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ірпені, що на Київщині, російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. Загинув 51-річний кореспондент.Про це 13 березня повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області.На жаль загинув громадянин США. Він намагався показати світу підступність, жорстокість та безжальність окупантів.Ще один журналіст отримав поранення. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій.

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