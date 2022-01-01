СБУ перехопила розмову російських окупантів, які мародерствують на Сумщині

СБУ перехопила розмову російських окупантів, які мародерствують на Сумщині
Служба безпеки України перехопила нові розмови російських загарбників, які мародерствують на Сумщині.

Про це спецслужба повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

«На цих плівках чути, як російські окупанти на Сумщині грабують магазини і навіть оселі українців. Шукають цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки палять. У пошуках «трофеїв» розбивають школи і дитсадки; знімають колеса з автомобілів, щоб привезти додому», - йдеться у повідомленні.

У відповідь рідня загарбників скаржиться, що відтепер у них не показуватимуть прем’єр-лігу в телевізорі. Але сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США, а це ж, все-таки, не увесь світ.

«Так, не увесь. Можна, зрештою, розраховувати на дружню підтримку Північної Кореї. Та навряд чи вона їм допоможе. Бо за дикунські вчинки доведеться відповідати за законами цивілізованого світу. Сповна!», - зазначають в СБУ.




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Теги: СБУ, окупанти, мародери
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