СБУ перехопила розмову російських окупантів, які мародерствують на Сумщині
Сьогодні, 15:27
Служба безпеки України перехопила нові розмови російських загарбників, які мародерствують на Сумщині.
Про це спецслужба повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
«На цих плівках чути, як російські окупанти на Сумщині грабують магазини і навіть оселі українців. Шукають цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки палять. У пошуках «трофеїв» розбивають школи і дитсадки; знімають колеса з автомобілів, щоб привезти додому», - йдеться у повідомленні.
У відповідь рідня загарбників скаржиться, що відтепер у них не показуватимуть прем’єр-лігу в телевізорі. Але сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США, а це ж, все-таки, не увесь світ.
«Так, не увесь. Можна, зрештою, розраховувати на дружню підтримку Північної Кореї. Та навряд чи вона їм допоможе. Бо за дикунські вчинки доведеться відповідати за законами цивілізованого світу. Сповна!», - зазначають в СБУ.
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Про це спецслужба повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
«На цих плівках чути, як російські окупанти на Сумщині грабують магазини і навіть оселі українців. Шукають цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки палять. У пошуках «трофеїв» розбивають школи і дитсадки; знімають колеса з автомобілів, щоб привезти додому», - йдеться у повідомленні.
У відповідь рідня загарбників скаржиться, що відтепер у них не показуватимуть прем’єр-лігу в телевізорі. Але сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США, а це ж, все-таки, не увесь світ.
«Так, не увесь. Можна, зрештою, розраховувати на дружню підтримку Північної Кореї. Та навряд чи вона їм допоможе. Бо за дикунські вчинки доведеться відповідати за законами цивілізованого світу. Сповна!», - зазначають в СБУ.
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