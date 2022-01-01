У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів

У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
На жаль, у війні з РФ Волинь втратила ще двох захисників: Віталія Пархомука та Павла Усова.

Інформацію про обох загиблих вже підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Зауважимо, сьогодні Указом президента України Пархомуку Віталію Васильовичу посмертно присвоїли звання Героя України.

У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів


Відомо також, що Павло Усов уродженець селища Стара Вижівка. Тіло військового привезуть додому у ніч на 14 березня. Завтра й прощатимуться.

У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих захисників.




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Теги: Волинь, втрати
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