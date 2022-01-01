У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 15:56
На жаль, у війні з РФ Волинь втратила ще двох захисників: Віталія Пархомука та Павла Усова.
Інформацію про обох загиблих вже підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Зауважимо, сьогодні Указом президента України Пархомуку Віталію Васильовичу посмертно присвоїли звання Героя України.
Відомо також, що Павло Усов уродженець селища Стара Вижівка. Тіло військового привезуть додому у ніч на 14 березня. Завтра й прощатимуться.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих захисників.
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Інформацію про обох загиблих вже підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Зауважимо, сьогодні Указом президента України Пархомуку Віталію Васильовичу посмертно присвоїли звання Героя України.
Відомо також, що Павло Усов уродженець селища Стара Вижівка. Тіло військового привезуть додому у ніч на 14 березня. Завтра й прощатимуться.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих захисників.
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