Куля влучила в голову: у лікарні Мечникова рятують чоловіка зі смертельним пораненням

У Дніпро санітарною авіацією доставили чоловіка у критичному стані. Куля влучилапрямо в голову.Про це повідомив генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова«Друзі подумали, що це кінець. Викликали фельдшера, який при огляді побачив слабку реакцію зіниці на світ. Санавіацією доставили прямо до реанімаційної зали», - написав він.Досвідчений лікар «швидкої» дорогою заінтубував бездиханне тіло, підключив препарати, що підтримують тиск та відновив слабкий серцевий ритм.«У Мечникова сказав нейрохірургу, що дав йому шанс сюди дістатись, справа за вами. Стан Михайла критичний – глибока кома, зіниці широкі, дихання апаратом. Рішення воєнного часу – лише в операційну, інакше загине», - пояснив Риженко.Лікарі Мечникова терміново провели операцію, яка тривала вісім годин. На ранок з'явилася мала надія на життя пацієнта.«Кома стала поверховою, тиск тримає сам. Поранення смертельне. Михайлу багато чого необхідно, щоб стати на ноги», - написав Риженко.