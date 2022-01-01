Російські окупанти діють підступними методами, – Генштаб





Про це повідомили на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.



Часто такі «вкиди» спрямовані проти співробітників силових структур та військових.



«Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України», - зазначають у Генштабі.



Тому Служба безпеки України закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отриману інформацію.



Якщо ж у вас є інформація про диверсантів - повідомляти про це необхідно правоохоронцям на ліцію «102» або в чат-бот:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тож дедалі частіше діють підступними методами. Зокрема, фіксують випадки, коли загарбники спеціально вкидають інформацію про нібито зрадників і диверсантів, публікують їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати.Про це повідомили на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.Часто такі «вкиди» спрямовані проти співробітників силових структур та військових.«Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України», - зазначають у Генштабі.Тому Служба безпеки України закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отриману інформацію.Якщо ж у вас є інформація про диверсантів - повідомляти про це необхідно правоохоронцям на ліцію «102» або в чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot , де вона буде перевірена.

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