Російські окупанти діють підступними методами, – Генштаб

Російські окупанти діють підступними методами, – Генштаб
Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тож дедалі частіше діють підступними методами. Зокрема, фіксують випадки, коли загарбники спеціально вкидають інформацію про нібито зрадників і диверсантів, публікують їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати.

Про це повідомили на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

Часто такі «вкиди» спрямовані проти співробітників силових структур та військових.

«Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України», - зазначають у Генштабі.

Тому Служба безпеки України закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отриману інформацію.

Якщо ж у вас є інформація про диверсантів - повідомляти про це необхідно правоохоронцям на ліцію «102» або в чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot, де вона буде перевірена.


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Теги: Генштаб ЗСУ, фейк, вкид
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