Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ. ВІДЕО

Володимир Зеленський у госпіталі відвідав бійців, які отримали поранення у війні з Росією.



Військові розповіли, що нещодавно отримали поранення в Гостомелі та під Ірпенем на Київщині.



Під час візиту президент нагородив захисників медалями та побажав воїнам швидкого одужання.



«Відвідав наших поранених бійців. Хлопці, швидше одужуйте. Вірю: найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога!», - підписав відео Зеленський.



До слова, Володимира Зеленського супроводжували глава Офісу президента Андрій Єрмак, прессекретар президента Сергій Никифоров та інші.





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