Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ. ВІДЕО

Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський у госпіталі відвідав бійців, які отримали поранення у війні з Росією.

Військові розповіли, що нещодавно отримали поранення в Гостомелі та під Ірпенем на Київщині.

Під час візиту президент нагородив захисників медалями та побажав воїнам швидкого одужання.

«Відвідав наших поранених бійців. Хлопці, швидше одужуйте. Вірю: найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога!», - підписав відео Зеленський.

До слова, Володимира Зеленського супроводжували глава Офісу президента Андрій Єрмак, прессекретар президента Сергій Никифоров та інші.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Журналістам тимчасово заборонили в’їжджати до Ірпеня, – міський голова
Сьогодні, 17:50
Українська спортсменка стала на захист батьківщини. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 17:02
Російські окупанти діють підступними методами, – Генштаб
Сьогодні, 16:50
Куля влучила в голову: у лікарні Мечникова рятують чоловіка зі смертельним пораненням
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський
Сьогодні, 14:10
Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці
Сьогодні, 02:17
«Ми – 79 дитячих життів, а вони – 79 смертей»: звернення Зеленського увечері 17 дня війни «Ми – 79 дитячих життів, а вони – 79 смертей»: звернення Зеленського увечері 17 дня війни
12 березень, 20:51
Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією
12 березень, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Журналістам тимчасово заборонили в’їжджати до Ірпеня, – міський голова
Сьогодні, 17:50
 0
Українська спортсменка стала на захист батьківщини. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
 0
Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 17:02
 0
Російські окупанти діють підступними методами, – Генштаб
Сьогодні, 16:50
 0
Куля влучила в голову: у лікарні Мечникова рятують чоловіка зі смертельним пораненням
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8