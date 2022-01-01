Журналістам тимчасово заборонили в’їжджати до Ірпеня, – міський голова

Міський голова Ірпенякаже, що до міста тимчасово обмежили пропуск журналістів.Про це мер Ірпеня повідомив у Телеграмі.«Тимчасово, на період звільнення нашого міста, не переходити міст з Романівки.Не фотографувати позиції наших військових, не фотографувати їхні обличчя. Це шкодить для повного звільнення нашого міста.Із завтрашнього дня ми не будемо пропускати від Романівки в місто журналістів. Вибачте, але це тимчасове! І ми не хочем ризикувати життям наших хлопців».За словами Маркушина, 12 березня на блокпосту біля ТРЦ «Жираф» загинуло 3 військовослужбовців українських сил.Мер стверджує, що вони загинули через те, що журналісти оприлюднюють світлини із позиціями та обличчями українських бійців.