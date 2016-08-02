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Відвернули ризик ядерної катастрофи: на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання

Відвернули ризик ядерної катастрофи: на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання
На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у фейсбук.

"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК “Укренерго”, наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами.

Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі", - написав Галущенко.

За його словами, тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення.

"Наголошую, що ЧАЕС — це об’єкт української енергетики, і нам не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на наші обьекти.

Так, наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії.

Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", - рузюмував міністр.

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Теги: Чорнобиль, АЕС, окупанти
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