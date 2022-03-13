У Росії почали відключати доступ до Instagram





Про це пише Meduza, - передає



"Щойно годинник пробив дванадцять, місцеві користувачі втратили "інсту". Все, як обіцяв Роскомнадзор: стрічка не оновлюється, історії не вантажаться, лайки не ставляться", – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Далекому Сході в Російській Федерації соціальна мережа Instagram перестала працювати рівно опівночі.Про це пише Meduza, - передає Економічна правда "Щойно годинник пробив дванадцять, місцеві користувачі втратили "інсту". Все, як обіцяв Роскомнадзор: стрічка не оновлюється, історії не вантажаться, лайки не ставляться", – йдеться у повідомленні.

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