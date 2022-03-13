У Росії почали відключати доступ до Instagram

У Росії почали відключати доступ до Instagram
На Далекому Сході в Російській Федерації соціальна мережа Instagram перестала працювати рівно опівночі.

Про це пише Meduza, - передає Економічна правда.

"Щойно годинник пробив дванадцять, місцеві користувачі втратили "інсту". Все, як обіцяв Роскомнадзор: стрічка не оновлюється, історії не вантажаться, лайки не ставляться", – йдеться у повідомленні.

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Теги: Instagram, Росія
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