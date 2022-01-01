Ворог активізує діяльність щодо диверсій на шляхах гумконвоїв та військової допомоги – Генштаб ЗСУ

Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Тож Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію станом на вечір 13 березня.Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках.Тривають оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави.На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони.Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва. Не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя.Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста.З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності “повна” корабельне угруповання противника.В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства.За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.