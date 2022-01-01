 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Ворог активізує діяльність щодо диверсій на шляхах гумконвоїв та військової допомоги – Генштаб ЗСУ

Ворог активізує діяльність щодо диверсій на шляхах гумконвоїв та військової допомоги – Генштаб ЗСУ
Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Тож Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію станом на вечір 13 березня.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках.

Тривають оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави.

На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва. Не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя.

Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста.
З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності “повна” корабельне угруповання противника.

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства.

За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: диверсії, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Путіна – важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, – Daily Mail
Сьогодні, 20:57
Кремль анонсує переговори з Україною вже завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:42
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Сьогодні, 20:10
Відвернули ризик ядерної катастрофи: на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання
Сьогодні, 18:52
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кремль анонсує переговори з Україною вже завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:42
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Сьогодні, 20:10
Ворог активізує діяльність щодо диверсій на шляхах гумконвоїв та військової допомоги – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 19:54
Відвернули ризик ядерної катастрофи: на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання
Сьогодні, 18:52
У Росії почали відключати доступ до Instagram
Сьогодні, 18:24
Схожі новини
У Путіна – важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, – Daily Mail У Путіна – важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, – Daily Mail
Сьогодні, 20:57
Кремль анонсує переговори з Україною вже завтра, 14 березня Кремль анонсує переговори з Україною вже завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:42
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку «Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Сьогодні, 20:10
Журналістам тимчасово заборонили в’їжджати до Ірпеня, – міський голова Журналістам тимчасово заборонили в’їжджати до Ірпеня, – міський голова
Сьогодні, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Путіна – важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, – Daily Mail
Сьогодні, 20:57
 0
Кремль анонсує переговори з Україною вже завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:42
 0
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Сьогодні, 20:10
 0
Ворог активізує діяльність щодо диверсій на шляхах гумконвоїв та військової допомоги – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 19:54
 0
Відвернули ризик ядерної катастрофи: на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання
Сьогодні, 18:52
 0
Медіа
відео
1/8