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«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку

«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
74-річна жителька села Мала Глуша, що на Камінь-Каширщині, Галина Хомич віддала на потреби територіальної оборони авто з надією, що воно обов'язково врятує чиєсь життя.

Про свій вчинок журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost розповіла сама бабуся.

Жінці – 74 роки і вона, каже, ніколи не думала, що житиме в такий час.

«Люди страшніші за звірів, бо ті нападають лише тоді, коли голодні, а люди - ситі та багаті знищують молодь, знищують діточок», - зітхає Галина Павлівна.

Молиться, каже, щодня, бо переймається за долю України. А вчора, 12 березня, допомогти вирішила матеріально і віддала на потреби територіальної оборони автомобіль, який прослужив сім'ї усе мирне життя. Щоправда, він і досі в чудовому стані.

Галина Павлівна підкреслює: авто прохідне чи не скрізь. І в болоті, і в піску їздитиме, тож точно хлопцям стане в нагоді.

«Я зрозуміла, що не треба, щоб воно тут без діла стояло. А віддавала з надією, що, може, хтось колись таки врятує своє чи чиєсь життя від тих варварів, від тих дикунів!», - ділиться зі слізьми на очах пані Галина.

Автомобіль, розповідає Галина Хомич, раніше належав їй разом із чоловіком, але він давно помер. Однак жінка впевнена: він би залюбки підтримав цю ідею і теж би погодився віддати авто на добру справу.

Волинянка переконана: кожен українець повинен зробити свій внесок для спільної перемоги!










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Теги: Тероборона, війна, Галина Хомич, вибір редактора
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