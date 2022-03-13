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Кремль анонсує переговори з Україною вже завтра, 14 березня

Кремль анонсує переговори з Україною вже завтра, 14 березня
У Кремлі повідомили, що російсько-українські переговори відбудуться 14 березня у форматі відеозв'язку.

Про це з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова повідомляють російські ТАСС та РИА Новости, передає Українська Правда.

"Російсько-українські переговори відбудуться 14 березня у форматі відеозв'язку" - повідомив Пєсков".

Деталі: РИА Новости Пєсков також повідомив, що російсько-українські переговори наразі не проходять, вони заплановані на понеділок.

Нагадаємо, 13 березня радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк розповів, що наступна зустріч буде 14-15 березня. Делегації також обговорюють компенсацію від РФ за руйнування в Україні.

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Теги: переговори, війна, Михайло Подоляк
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