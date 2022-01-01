Добрі новини від ВолиньPost за 13 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА

Неділя, 13 березня

Добігає кінця вісімнадцята доба ворожого вторгнення російських військ на територію України. Окупанти все ще намагаються нас зламати, однак, їм, як і раініше, не вдається це зробити. ЗСУ майстерно захищають свою територію, а цивільні усіма силами їм допомагають.невпинно працює, аби наші читачі дізнавалися про актуальні події в країні першими, спростовує фейки і традиційно нагадує про, які висвітлювали впродовж дня.Трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:особового складу - 12 000 осіб,танків ‒ 374 од,бойових броньованих машин ‒ 1226 од,артилерійських систем – 140 од,РСЗВ - 62 од,засоби ППО - 34 од,літаків – 74 од,гелікоптерів – 86 од,автомобільної техніки - 600 од,кораблі /катери - 3 од,цистерн з ПММ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.Щиро дякуємо нашим партнерам. Лише уявіть, 200 тонн гуманітраної допомоги. Спрямували величезні вантажі з продовольством, одягом, взуттям, дитячими товарами та предметами першої необхідності до Нікопольської (Дніпропетровщина), Макарівської, Борщагівської (Київщина) тергромад.На щастя, майже 125 тисяч людей таки вдалося вивезти на безпечну територію "гуманітарними коридорами". Окрім того, Україна відправила своїм громадянам 100 тонн вантажу найнеобхідніших товарів.Українці продовжують чинити опір окупантам. Повідомляють, що артилерійський підрозділ "Північ" розбив 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для подальшого пересування у київському напрямку.Крім того, у ніч із 11 на 12 березня українські військові розбили колону техніки 228 мотострілецького полку 90 танкової дивізії РФ.Під час повітряної тривоги у бомбосховищі Волинського обласного перинатального центру народилось два хлопчики.«Першою учора, 12 березня, в укритті народила наша співробітниця. А сьогодні вночі під час довготривалої повітряної тривоги народила жінка з Херсонської області. Дітки здорові, з жінками все добре», - розповіла генеральна директорка закладуНаші дівчата не лише найкрасивіші! Українська біатлоністказалишила свою звичну діяльність та стала на захист батьківщини від російських окупаційних військ.«На світових теренах на мою честь неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат», - зазначила спортсменка.74-річна жителька села Мала Глуша, що на Камінь-Каширщині, Галина Хомич віддала на потреби територіальної оборони авто з надією, що воно обов'язково врятує чиєсь життя.«Люди страшніші за звірів, бо ті нападають лише тоді, коли голодні, а люди - ситі та багаті знищують молодь, знищують діточок», - зітхає Галина Павлівна.Молиться, каже, щодня, бо переймається за долю України. А вчора, 12 березня, допомогти вирішила матеріально і віддала на потреби територіальної оборони автомобіль, який прослужив сім'ї усе мирне життя. Щоправда, він і досі в чудовому стані.Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!