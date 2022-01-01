У Генштабі повідомили про втрати противника за 17 днів війни
Сьогодні, 09:17
У Генштабі повідомили про загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 13.03.
Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:
особового складу - 12 000 осіб,
танків ‒ 374 од,
бойових броньованих машин ‒ 1226 од,
артилерійських систем – 140 од,
РСЗВ - 62 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 74 од,
гелікоптерів – 86 од,
автомобільної техніки - 600 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:
особового складу - 12 000 осіб,
танків ‒ 374 од,
бойових броньованих машин ‒ 1226 од,
артилерійських систем – 140 од,
РСЗВ - 62 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 74 од,
гелікоптерів – 86 од,
автомобільної техніки - 600 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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