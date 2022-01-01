У Генштабі повідомили про втрати противника за 17 днів війни





Про це повідомляють на сторінці



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:



особового складу - 12 000 осіб,



танків ‒ 374 од,



бойових броньованих машин ‒ 1226 од,



артилерійських систем – 140 од,



РСЗВ - 62 од,



засоби ППО - 34 од,



літаків – 74 од,



гелікоптерів – 86 од,



автомобільної техніки - 600 од,



кораблі /катери - 3 од,



цистерн з ПММ - 60,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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