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У Генштабі повідомили про втрати противника за 17 днів війни

У Генштабі повідомили про втрати противника за 17 днів війни
У Генштабі повідомили про загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 13.03.

Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:

особового складу - 12 000 осіб,

танків ‒ 374 од,

бойових броньованих машин ‒ 1226 од,

артилерійських систем – 140 од,

РСЗВ - 62 од,

засоби ППО - 34 од,

літаків – 74 од,

гелікоптерів – 86 од,

автомобільної техніки - 600 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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Чому особового складу так мало?
Вже декілька днів лише 12 тис.
Не збільшується?!
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