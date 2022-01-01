На 13 березня оголосили 14 гуманітарних коридорів: напрямки





Напрямки гуманітарних коридорів, запланованих на 13 березня, Людмила Денісова.



Перелік гуманітарних коридорів



Із Запоріжжя до Маріуполя, що на Донеччині, (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь). Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для Маріуполя у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ.



З міста Пологи Запорізької області у напрямку міста Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для евакуації людей після ночівлі на маршруті у селищі Лугове продовжить слідувати маршрутом до міста Пологи.



Із селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області до міста Києва (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ). Для евакуації людей буде направлять автобуси з міста Київ.



Із селища Андріївка Київської області до Житомира (Андріївка – Липівка – Макарів – Небілиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів – Андріївка.



З міста Макарів Київської області до Житомира (Макарів – Небілиця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів.



З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка – Пісковка – Малин – Радомишль – Житомир). Автобуси спрямовані для евакуації продовжать прямувати з Пісківки до Бородянки.



Із села Світильня Київської області у напрямку Броварів (Світильня, Плоське, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лукянівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.



Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.



З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман.

З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ (через Бахмух).



З міста Попасна Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов'янськ).



Із селища Горське Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ).



З міста Щастя Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Щастя – Новоайдар – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ).





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