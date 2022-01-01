«Найкраще, що можемо зараз робити на Волині, – працювати та наповнювати бюджети», - Погуляйко
Сьогодні, 10:16
Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розповів, що на 18-ий день війни в області все спокійно, кордон під контролем наших військових.
Про це йдеться у його відеозверненні.
Він наголосив, що Збройні сили України помстяться за кожен шматок землі і за всі жорстокі дії окупантів.
"Тому ми теж не повинні зупинятися. В області необхідно відновлювати роботу бізнесу та підприємців. Як я уже казав, найкраще, що можемо зараз робити – це працювати та наповнювати бюджети. Треба підтримувати економіку країни та наших військових", - сказав Юрій Погуляйко..
Також він ще раз нагадава, що у разі повітряної тривоги – необхідно йти в укриття. І не залишати його, якою б довгою вона не була.
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Про це йдеться у його відеозверненні.
Він наголосив, що Збройні сили України помстяться за кожен шматок землі і за всі жорстокі дії окупантів.
"Тому ми теж не повинні зупинятися. В області необхідно відновлювати роботу бізнесу та підприємців. Як я уже казав, найкраще, що можемо зараз робити – це працювати та наповнювати бюджети. Треба підтримувати економіку країни та наших військових", - сказав Юрій Погуляйко..
Також він ще раз нагадава, що у разі повітряної тривоги – необхідно йти в укриття. І не залишати його, якою б довгою вона не була.
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Сьогодні, 10:16
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