Поліщук розповів, яких втрат внаслідок обстрілів зазнав аеродром біля Луцька
Сьогодні, 11:00
На жаль, цієї ночі, 13 березня, була повітряна тривога, напевно, одна з найбільш тривалих за весь час.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Також він розповів, яких втрат внаслідок обстрілу зазнав Луцький аеродром.
"Сьогодні спілкувався з військовими з нашого аеродрому і, на превеликий жаль, втрати, які понесло летовище - критичні. Злітна смуга та вишка фактично знищені, зазнав критичних втрат командний пункт, вигоріли всі паливно-мастильні матеріали, аеродром повністю непридатний для використання", - йдеться у його повідомленні.
Також Ігор Поліщук подякував тим підприємцям, які почали відновлювати свій бізнес. Бо це дійсно дуже важливо для підтримки економіки, наголосив мер Луцька.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Також він розповів, яких втрат внаслідок обстрілу зазнав Луцький аеродром.
"Сьогодні спілкувався з військовими з нашого аеродрому і, на превеликий жаль, втрати, які понесло летовище - критичні. Злітна смуга та вишка фактично знищені, зазнав критичних втрат командний пункт, вигоріли всі паливно-мастильні матеріали, аеродром повністю непридатний для використання", - йдеться у його повідомленні.
Також Ігор Поліщук подякував тим підприємцям, які почали відновлювати свій бізнес. Бо це дійсно дуже важливо для підтримки економіки, наголосив мер Луцька.
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