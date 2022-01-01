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Поліщук розповів, яких втрат внаслідок обстрілів зазнав аеродром біля Луцька

Поліщук розповів, яких втрат внаслідок обстрілів зазнав аеродром біля Луцька
На жаль, цієї ночі, 13 березня, була повітряна тривога, напевно, одна з найбільш тривалих за весь час.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Також він розповів, яких втрат внаслідок обстрілу зазнав Луцький аеродром.

"Сьогодні спілкувався з військовими з нашого аеродрому і, на превеликий жаль, втрати, які понесло летовище - критичні. Злітна смуга та вишка фактично знищені, зазнав критичних втрат командний пункт, вигоріли всі паливно-мастильні матеріали, аеродром повністю непридатний для використання", - йдеться у його повідомленні.

Також Ігор Поліщук подякував тим підприємцям, які почали відновлювати свій бізнес. Бо це дійсно дуже важливо для підтримки економіки, наголосив мер Луцька.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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