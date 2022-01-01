Поліщук розповів, яких втрат внаслідок обстрілів зазнав аеродром біля Луцька

На жаль, цієї ночі, 13 березня, була повітряна тривога, напевно, одна з найбільш тривалих за весь час.Про це повідомив мер ЛуцькаТакож він розповів, яких втрат внаслідок обстрілу зазнав Луцький аеродром."Сьогодні спілкувався з військовими з нашого аеродрому і, на превеликий жаль, втрати, які понесло летовище - критичні. Злітна смуга та вишка фактично знищені, зазнав критичних втрат командний пункт, вигоріли всі паливно-мастильні матеріали, аеродром повністю непридатний для використання", - йдеться у його повідомленні.Також Ігор Поліщук подякував тим підприємцям, які почали відновлювати свій бізнес. Бо це дійсно дуже важливо для підтримки економіки, наголосив мер Луцька.