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У війні з Росією загинув волинянин, якому посмертно присвоїли звання «Герой України»

У війні з Росією загинув волинянин, якому посмертно присвоїли звання «Герой України»
У війні з Росією загинув український військовий Костянтин Мрочко, житель Благодатного Володимир-Волинського району.

Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

38-річний солдат загинув у селі Макарів Київської області під час боротьби з російськими окупантами.

"Схиляємо голову у скорботі за мужнім та відданим сином свої землі.
Указом Президента солдату Костянтину Мрочку присвоїли звання Герой України посмертно й удостоїли орденом «Золота зірка». Нестерпний біль, коли ми втрачаємо наших захисників. Зараз найбільше, що ми можемо зробити для нього. - провести молитвою і віддати почесті, як Герою!- написав Борис Карпус.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, волинянин
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