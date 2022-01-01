У війні з Росією загинув волинянин, якому посмертно присвоїли звання «Герой України»
Сьогодні, 11:08
У війні з Росією загинув український військовий Костянтин Мрочко, житель Благодатного Володимир-Волинського району.
Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
38-річний солдат загинув у селі Макарів Київської області під час боротьби з російськими окупантами.
"Схиляємо голову у скорботі за мужнім та відданим сином свої землі.
Указом Президента солдату Костянтину Мрочку присвоїли звання Герой України посмертно й удостоїли орденом «Золота зірка». Нестерпний біль, коли ми втрачаємо наших захисників. Зараз найбільше, що ми можемо зробити для нього. - провести молитвою і віддати почесті, як Герою!- написав Борис Карпус.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
38-річний солдат загинув у селі Макарів Київської області під час боротьби з російськими окупантами.
"Схиляємо голову у скорботі за мужнім та відданим сином свої землі.
Указом Президента солдату Костянтину Мрочку присвоїли звання Герой України посмертно й удостоїли орденом «Золота зірка». Нестерпний біль, коли ми втрачаємо наших захисників. Зараз найбільше, що ми можемо зробити для нього. - провести молитвою і віддати почесті, як Герою!- написав Борис Карпус.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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