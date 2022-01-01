Росіяни викрали мера Дніпрорудного: це вже вдруге у Запорізькій області
Сьогодні, 11:34
Російські військові вкрали міського голову Дінпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.
Про це повідомив у фейсбуці голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, що два дні тому окупанти викрали мера Мелітополя Федорова, який відмовився співпрацювати з російськими військовими.
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Про це повідомив у фейсбуці голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, що два дні тому окупанти викрали мера Мелітополя Федорова, який відмовився співпрацювати з російськими військовими.
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