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Внаслідок бомбардування у Миколаєві загинуло 9 людей

Внаслідок бомбардування у Миколаєві загинуло 9 людей
Внаслідок бомбардування російськими окупантами у Миколаєві загинуло 9 людей.

Про це повідомив глава ОДА Віталій Кім.

У поліції розповіли, що ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. Виникла пожежа.

У Баштанці авіаобстріл здійснили у житлові будинки.


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Теги: Миколаїв, обстріл
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