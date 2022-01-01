Внаслідок бомбардування у Миколаєві загинуло 9 людей





Про це повідомив глава ОДА Віталій Кім.



У поліції розповіли, що ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. Виникла пожежа.



У Баштанці авіаобстріл здійснили у житлові будинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок бомбардування російськими окупантами у Миколаєві загинуло 9 людей.Про це повідомив глава ОДАУ поліції розповіли, що ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. Виникла пожежа.У Баштанці авіаобстріл здійснили у житлові будинки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію