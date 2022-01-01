Внаслідок бомбардування у Миколаєві загинуло 9 людей
Сьогодні, 12:00
Внаслідок бомбардування російськими окупантами у Миколаєві загинуло 9 людей.
Про це повідомив глава ОДА Віталій Кім.
У поліції розповіли, що ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. Виникла пожежа.
У Баштанці авіаобстріл здійснили у житлові будинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив глава ОДА Віталій Кім.
У поліції розповіли, що ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. Виникла пожежа.
У Баштанці авіаобстріл здійснили у житлові будинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Тероборона Волині шукає фахівців
Сьогодні, 13:28
Зеленський посмертно присвоїв волинянину звання Герой України
Сьогодні, 12:57
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
35 загиблих і 134 поранених: зросла кількість жертв після обстрілу полігону на Львівщині
Сьогодні, 12:35
Кремль «кидає» російських військових на гроші, – окупант
Сьогодні, 12:20
Внаслідок бомбардування у Миколаєві загинуло 9 людей
Сьогодні, 12:00
Киянин видавав себе за жінку, бо хотів втекти за кордон. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Медіа