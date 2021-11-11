Киянин видавав себе за жінку, бо хотів втекти за кордон. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У пункті пропуску «Порубне» житель Києва видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон.
Про це інформують у ДПСУ.
Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.
Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе.
Як з’ясувалося, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.
Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усі порушники були затримані в адміністративному порядку за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Також їх передадуть до поліції для подальших правових рішень.
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Про це інформують у ДПСУ.
Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.
Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе.
Як з’ясувалося, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.
Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усі порушники були затримані в адміністративному порядку за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Також їх передадуть до поліції для подальших правових рішень.
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