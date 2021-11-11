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Киянин видавав себе за жінку, бо хотів втекти за кордон. ФОТО

Киянин видавав себе за жінку, бо хотів втекти за кордон. ФОТО
У пункті пропуску «Порубне» житель Києва видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон.

Про це інформують у ДПСУ.

Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.

Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе.
Киянин видавав себе за жінку, бо хотів втекти за кордон. ФОТО

Як з’ясувалося, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.
Киянин видавав себе за жінку, бо хотів втекти за кордон. ФОТО

Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усі порушники були затримані в адміністративному порядку за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Також їх передадуть до поліції для подальших правових рішень.
Киянин видавав себе за жінку, бо хотів втекти за кордон. ФОТО

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Теги: ДПСУ, за кордон, киянин
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