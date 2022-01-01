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Кремль «кидає» російських військових на гроші, – окупант

Кремль «кидає» російських військових на гроші, – окупант
Російським окупантам байдуже на те, що вбивають тисячі їх солдат, вони хвилюються, чи заплатять їм кошти за ці бої.

Про це йшлося у телефонній перехопленій СБУ розмові російського окупанта з колишньою дружиною.

"Їм все одно, що вони вбивають українських дітей, цілі родини та бомблять пологові будинки. Байдуже, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів", - йдеться у повідомленні СБУ.

Російського окупанта турбує лише одне: що за вбивство українців він не отримує свої 2 тис. доларів США.

Тож «велика армія» Путіна потрохи перетворюється на армію дезертирів. Деякі вояки тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати.

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Теги: військові, Росія, гроші, зарплати, СБУ
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