Кремль «кидає» російських військових на гроші, – окупант
Сьогодні, 12:20
Російським окупантам байдуже на те, що вбивають тисячі їх солдат, вони хвилюються, чи заплатять їм кошти за ці бої.
Про це йшлося у телефонній перехопленій СБУ розмові російського окупанта з колишньою дружиною.
"Їм все одно, що вони вбивають українських дітей, цілі родини та бомблять пологові будинки. Байдуже, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів", - йдеться у повідомленні СБУ.
Російського окупанта турбує лише одне: що за вбивство українців він не отримує свої 2 тис. доларів США.
Тож «велика армія» Путіна потрохи перетворюється на армію дезертирів. Деякі вояки тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати.
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Про це йшлося у телефонній перехопленій СБУ розмові російського окупанта з колишньою дружиною.
"Їм все одно, що вони вбивають українських дітей, цілі родини та бомблять пологові будинки. Байдуже, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів", - йдеться у повідомленні СБУ.
Російського окупанта турбує лише одне: що за вбивство українців він не отримує свої 2 тис. доларів США.
Тож «велика армія» Путіна потрохи перетворюється на армію дезертирів. Деякі вояки тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати.
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