Кремль «кидає» російських військових на гроші, – окупант





Про це



"Їм все одно, що вони вбивають українських дітей, цілі родини та бомблять пологові будинки. Байдуже, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів", - йдеться у повідомленні СБУ.



Російського окупанта турбує лише одне: що за вбивство українців він не отримує свої 2 тис. доларів США.



Тож «велика армія» Путіна потрохи перетворюється на армію дезертирів. Деякі вояки тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російським окупантам байдуже на те, що вбивають тисячі їх солдат, вони хвилюються, чи заплатять їм кошти за ці бої.Про це йшлося у телефонній перехопленій СБУ розмові російського окупанта з колишньою дружиною."Їм все одно, що вони вбивають українських дітей, цілі родини та бомблять пологові будинки. Байдуже, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів", - йдеться у повідомленні СБУ.Російського окупанта турбує лише одне: що за вбивство українців він не отримує свої 2 тис. доларів США.Тож «велика армія» Путіна потрохи перетворюється на армію дезертирів. Деякі вояки тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію