Окупанти катують мера Мелітополя для того, аби записати відео, – Зеленський

Мер Мелітополяживий. Президентвважає, що його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу.Про це він заявив сьогодні, 12 березня, на зустрічі з іноземними ЗМІ.Росіяни 11 березня викрали мера окупованого Мелітополя посеред білого дня з гуманітарного центру, де той намагався допомогти містянам.Тож сьогодні тисячі мелітопольців вийшли на мітинг проти російської окупації і вимагали негайно звільнити обраного ними міського голову."Ми знаємо, що він живий. Люди показують, де він знаходиться. Окупанти там його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу. Їм потрібне відео. Вони не соромляться цього відео! Вони просто його беруть, завозять у підвал, просто катують, записують відео і потім просто вбивають. Одного мера так вбили. Зараз вони взяли другого мера", - сказав Зеленський.Тому президент вимагає від усіх іноземних партнерів порушити питання викрадення мера і допомогти його звільнити з полону.