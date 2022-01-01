У Харкові дали команду стріляти у цивільних: СБУ перехопила розмову російських окупантів





СБУ перехопила їхню телефонну розмову, йдеться на



З розмови окупантів, штурмувати Харків повинні були 2 тисяч бойовиків так званої «ЛНР», зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб.



«Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили. Тепер можна спокійно спати», – говорить на перехопленій СБУ розмові один із окупантів.



Він розповів, що днями "грузили" багато мертвих та поранених, багато хто помирає від уламків та вибухів.



"Ми продовжуємо збирати факти воєнних злочинів РФ. Загарбники обов’язково відповідатимуть за кожен постріл, за кожен зруйнований будинок і кожне життя", - інформують в СБУ.



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