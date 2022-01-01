Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією

Президентвперше за довгий час озвучив воєнні втрати України серед особового складу.Про це він заявив під час зустрічі з іноземними ЗМІ сьогодні, 12 березня.«У нас загинуло військових десь 1300 на сьогодні. А у Росії – понад 12 тисяч. Один до 10. Я не радію, що у них загинуло 12 тисяч. Я не радію. Це не моє бачення світу. Бо у них є батьки, їх відправили, більшість з них нічого не знають, розказують про якийсь нацизм. І потім що з ними відбувається? Вони зрозуміли, що вони нацисти. Але ті, хто отримує задоволення від вбивств, не підуть звідси своїми ногами, їх вивезуть звідси», - заявив Зеленський.