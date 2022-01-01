Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією
Сьогодні, 16:54
Президент Володимир Зеленський вперше за довгий час озвучив воєнні втрати України серед особового складу.
Про це він заявив під час зустрічі з іноземними ЗМІ сьогодні, 12 березня.
«У нас загинуло військових десь 1300 на сьогодні. А у Росії – понад 12 тисяч. Один до 10. Я не радію, що у них загинуло 12 тисяч. Я не радію. Це не моє бачення світу. Бо у них є батьки, їх відправили, більшість з них нічого не знають, розказують про якийсь нацизм. І потім що з ними відбувається? Вони зрозуміли, що вони нацисти. Але ті, хто отримує задоволення від вбивств, не підуть звідси своїми ногами, їх вивезуть звідси», - заявив Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він заявив під час зустрічі з іноземними ЗМІ сьогодні, 12 березня.
«У нас загинуло військових десь 1300 на сьогодні. А у Росії – понад 12 тисяч. Один до 10. Я не радію, що у них загинуло 12 тисяч. Я не радію. Це не моє бачення світу. Бо у них є батьки, їх відправили, більшість з них нічого не знають, розказують про якийсь нацизм. І потім що з ними відбувається? Вони зрозуміли, що вони нацисти. Але ті, хто отримує задоволення від вбивств, не підуть звідси своїми ногами, їх вивезуть звідси», - заявив Зеленський.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Харкові дали команду стріляти у цивільних: СБУ перехопила розмову російських окупантів
Сьогодні, 17:16
Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією
Сьогодні, 16:54
Медіа