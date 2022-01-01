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З боку РФ вже є сигнал, а не лише ультиматуми, – Зеленський про переговори

З боку РФ вже є сигнал, а не лише ультиматуми, – Зеленський про переговори
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у РФ вже дали вірний дипломатичний сигнал про те, що може бути діалог. За його словами, з боку РФ вже почалися якісь розмови, а не ультиматуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського на зустрічі з іноземними журналістами.

"100%, ми знаємо, що буде перемога. Але не знаємо на 100%, коли це станеться. Наші дипломати опрацьовують деталі аджендів між нами та РФ. Хотів би, щоб це все сталося, щоб реально на практиці почати процес закінчення війни.

Звичайно початок має бути з режиму припинення вогню, це дозволить розблокувати Гуманітарні процеси. Це вірний дипломатичний сигнал, з якого починається закінчення війни. У всі часи так відбувалося. Ми очікуємо цього процесу", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що зараз у РФ вже почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми.

"Я радий вже сигналу з боку РФ. Я за два роки жодного разу не чув, що може бути діалог, а ми зверталися не десятки разів. Всі ці тисячі людей загинули через те, що Росія не підтвердила зустріч. Це їхня відповідальність. Ми проговорюємо кроки адженди.

Ви знаєте, що були ультиматуми, але ми не пішли. Війна поглибилася, швидкої операції за 3-4 дні не відбулося. Зараз вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми", - сказав президент України.

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Теги: РФ, переговори, Україна, Зеленський
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