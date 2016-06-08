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Пожежу на нафтобазі у Василькові ліквідували

Пожежу на нафтобазі у Василькові ліквідували
Пожежу, яка виникла на нафтобазі у Василькові внаслідок ракетного удару окупантів, ліквідовано.

Про це повідомила ДСНС.

"О 13:20 ліквідовано пожежу резервуарів із паливно-мастильними матеріалами у м. Васильків. Пожежа сталася сьогодні о 7:27 внаслідок ворожого ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Це вже другий випадок у Василькові. Перший був в ніч проти 27 лютого - тоді поблизу с. Крячки Васильківського району внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа у сховищі з нафтопродуктами на базі KLO. Нафтобазу зруйновано.


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Теги: Васильків, нафтобаза, пожежа
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