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У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО

У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Сьогодні, 12 березня, Луцьк прощався із захисниками, які загинули внаслідок ворожого ракетного обстрілу аеродрому 11 березня.

Трагічно загинули Гринюк Вадим Олегович, 1994 року народження, заступник командира 130 роти охорони та Кошіль Іван Анатолійович, 1987 року народження, стрілець-снайпер взводу охорони 130 роти охорони.

Вадим Гринюк навчався в університеті в Луцьку за спеціальністю «Політологія». Але згодом пов’язав своє життя із військовою справою. На жаль, вже у 27 років його життя обірвалося через зухвале і безпідставне вторгнення агресора. Друзі та одногрупники згадують про нього як про чудову людину, вірного друга та чудового сина своїх батьків.
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО

Їх із честю відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці об 13:00. Чимало містян прийшли попрощатися із військовими, серед них - рідня, побратими, представники влади та небайдужі лучани.

Колона вирушила на Театральний майдан, де усі на колінах віддали останню шану військовим за їхній захист міста.
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО


Зворушливу, але водночас і надихаючу на продовження боротьби за нашу волю, промову висловив після заупокійної молитви митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Він зауважив, що, на жаль, дорогою ціною нам доводиться платити за те, щоб відбити нашестя окупантів. Але ми не маємо морального права здаватися і мусимо довести загиблим Героям, що їхня жертва не марна.
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО

Нагадаємо, що у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Станом на 07:08 Волинська військова адміністрація повідомила, що здійснили обстріл аеродрому.

Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв.



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Теги: Луцьк, відспівали, прощання, похорон, військові, авіаудари, аеродром
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