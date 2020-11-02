Російським окупантам в Україні влада РФ дозволила мародерити, – розвідка
Сьогодні, 15:23
Російським окупантам в Україні влада РФ дозволила мародерити. Також окупанти в Україні вчинять тяжкі злочини, як-от: вбивства, катування, зґвалтування.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"Основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки. Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони наголосили, що - це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"Основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки. Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони наголосили, що - це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом.
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