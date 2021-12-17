Автомобілі, їжа, одяг: що Волинська митниця передає на потреби ЗСУ





Про це інформує пресслужбі Волинської митниці.



Із відкритих для української армії складів тимчасового зберігання Волинська митниця уже видала:



- легкових автомобілів - 68 штук,

- автобусів - 6 шт,

- цигарок - понад 150 тисяч пачок,

- виробів з текстилю (рушники, ковдри, постільна білизна тощо) - понад 2 тис. штук,

- виробів медичного призначення - понад 4 т.



А ще: засоби особистої гігієни, ліжка і матраси, автошини, олія, кава та інші продукти харчування.



Відправили на потреби наших захисників і захисниць також конфіскований лосось.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває передача на потреби Збройних Сил України майна, яке вилучалось Волинською митницею у справах про порушення митних правил.Про це інформує пресслужбі Волинської митниці.Із відкритих для української армії складів тимчасового зберігання Волинська митниця уже видала:- легкових автомобілів - 68 штук,- автобусів - 6 шт,- цигарок - понад 150 тисяч пачок,- виробів з текстилю (рушники, ковдри, постільна білизна тощо) - понад 2 тис. штук,- виробів медичного призначення - понад 4 т.А ще: засоби особистої гігієни, ліжка і матраси, автошини, олія, кава та інші продукти харчування.Відправили на потреби наших захисників і захисниць також конфіскований лосось.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію