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Автомобілі, їжа, одяг: що Волинська митниця передає на потреби ЗСУ

Автомобілі, їжа, одяг: що Волинська митниця передає на потреби ЗСУ
Триває передача на потреби Збройних Сил України майна, яке вилучалось Волинською митницею у справах про порушення митних правил.

Про це інформує пресслужбі Волинської митниці.

Із відкритих для української армії складів тимчасового зберігання Волинська митниця уже видала:

- легкових автомобілів - 68 штук,
- автобусів - 6 шт,
- цигарок - понад 150 тисяч пачок,
- виробів з текстилю (рушники, ковдри, постільна білизна тощо) - понад 2 тис. штук,
- виробів медичного призначення - понад 4 т.

А ще: засоби особистої гігієни, ліжка і матраси, автошини, олія, кава та інші продукти харчування.

Відправили на потреби наших захисників і захисниць також конфіскований лосось.
Автомобілі, їжа, одяг: що Волинська митниця передає на потреби ЗСУ

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Теги: Волинська митниця, потреби армії, конфіскат, ЗСУ
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