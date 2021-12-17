Автомобілі, їжа, одяг: що Волинська митниця передає на потреби ЗСУ
Сьогодні, 15:00
Триває передача на потреби Збройних Сил України майна, яке вилучалось Волинською митницею у справах про порушення митних правил.
Про це інформує пресслужбі Волинської митниці.
Із відкритих для української армії складів тимчасового зберігання Волинська митниця уже видала:
- легкових автомобілів - 68 штук,
- автобусів - 6 шт,
- цигарок - понад 150 тисяч пачок,
- виробів з текстилю (рушники, ковдри, постільна білизна тощо) - понад 2 тис. штук,
- виробів медичного призначення - понад 4 т.
А ще: засоби особистої гігієни, ліжка і матраси, автошини, олія, кава та інші продукти харчування.
Відправили на потреби наших захисників і захисниць також конфіскований лосось.
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Про це інформує пресслужбі Волинської митниці.
Із відкритих для української армії складів тимчасового зберігання Волинська митниця уже видала:
- легкових автомобілів - 68 штук,
- автобусів - 6 шт,
- цигарок - понад 150 тисяч пачок,
- виробів з текстилю (рушники, ковдри, постільна білизна тощо) - понад 2 тис. штук,
- виробів медичного призначення - понад 4 т.
А ще: засоби особистої гігієни, ліжка і матраси, автошини, олія, кава та інші продукти харчування.
Відправили на потреби наших захисників і захисниць також конфіскований лосось.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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