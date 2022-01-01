Від рук російських окупантів загинув ще один військовий з Волині

Ковалишин Роман Степанович.



Про це повідомляє Горохівська міськрада у



Роман Ковалишин, житель села Підбереззя, 1995 року народження, вступив до лав Збройних Сил України, щоб стати на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави.



"У ці скорботні дні вся територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині Романа. Прийміть слова подяки за те, що виховали патріота та справжнього захисника України і нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важку біль втрати рідної людини. Герої не вмирають", - йдеться на сторінці Горохівської міськради.



Прощання із загиблим воїном відбулося в Анно-Зачатіївському храмі села Підбереззя сьогодні, 12 березня, о 12.00 годині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На війні з Росією загинув український захисник, житель ГорохівщиниПро це повідомляє Горохівська міськрада у Фейсбук Роман Ковалишин, житель села Підбереззя, 1995 року народження, вступив до лав Збройних Сил України, щоб стати на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави."У ці скорботні дні вся територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині Романа. Прийміть слова подяки за те, що виховали патріота та справжнього захисника України і нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важку біль втрати рідної людини. Герої не вмирають", - йдеться на сторінці Горохівської міськради.Прощання із загиблим воїном відбулося в Анно-Зачатіївському храмі села Підбереззя сьогодні, 12 березня, о 12.00 годині.

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