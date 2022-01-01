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Від рук російських окупантів загинув ще один військовий з Волині

Від рук російських окупантів загинув ще один військовий з Волині
На війні з Росією загинув український захисник, житель Горохівщини Ковалишин Роман Степанович.

Про це повідомляє Горохівська міськрада у Фейсбук.

Роман Ковалишин, житель села Підбереззя, 1995 року народження, вступив до лав Збройних Сил України, щоб стати на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави.

"У ці скорботні дні вся територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині Романа. Прийміть слова подяки за те, що виховали патріота та справжнього захисника України і нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важку біль втрати рідної людини. Герої не вмирають", - йдеться на сторінці Горохівської міськради.

Прощання із загиблим воїном відбулося в Анно-Зачатіївському храмі села Підбереззя сьогодні, 12 березня, о 12.00 годині.

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Теги: Горохівщина, загибилй військовий, воїн, Ковалишин Роман
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