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Путін відправляє на війну з Україною новобранців та «альтернативників», – полонений окупант. ВІДЕО

Путін відправляє на війну з Україною новобранців та «альтернативників», – полонений окупант. ВІДЕО
Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та “альтернативників” - призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.

Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію.

Він вважає, що бойовим завданням для його підрозділу було саме відволікання, їх пустили як "гарматне м'ясо", тому що всі люди, які служили з полоненим - це були "альтернативники". По ТВ інформують, що війни в Україні немає і усі смерті російських солдат - через необережність, каже полонений.

“За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.

Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто “довга”. Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт.

“Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу”.

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Теги: полонений, Путін, СБУ, війна
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