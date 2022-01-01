Путін відправляє на війну з Україною новобранців та «альтернативників», – полонений окупант. ВІДЕО





Про це на відео



Він вважає, що бойовим завданням для його підрозділу було саме відволікання, їх пустили як "гарматне м'ясо", тому що всі люди, які служили з полоненим - це були "альтернативники". По ТВ інформують, що війни в Україні немає і усі смерті російських солдат - через необережність, каже полонений.



“За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.



Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто “довга”. Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт.



“Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та “альтернативників” - призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію.Він вважає, що бойовим завданням для його підрозділу було саме відволікання, їх пустили як "гарматне м'ясо", тому що всі люди, які служили з полоненим - це були "альтернативники". По ТВ інформують, що війни в Україні немає і усі смерті російських солдат - через необережність, каже полонений.“За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто “довга”. Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт.“Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу”.

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