Путін відправляє на війну з Україною новобранців та «альтернативників», – полонений окупант. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та “альтернативників” - призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.
Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію.
Він вважає, що бойовим завданням для його підрозділу було саме відволікання, їх пустили як "гарматне м'ясо", тому що всі люди, які служили з полоненим - це були "альтернативники". По ТВ інформують, що війни в Україні немає і усі смерті російських солдат - через необережність, каже полонений.
“За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.
Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто “довга”. Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт.
“Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу”.
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Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію.
Він вважає, що бойовим завданням для його підрозділу було саме відволікання, їх пустили як "гарматне м'ясо", тому що всі люди, які служили з полоненим - це були "альтернативники". По ТВ інформують, що війни в Україні немає і усі смерті російських солдат - через необережність, каже полонений.
“За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.
Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто “довга”. Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт.
“Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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