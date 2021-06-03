Зеленський вимагає у лідерів світу допомогти звільнити з полону мера Мелітополя
Сьогодні, 14:00
Президент Володимир Зеленський намагається за допомогою світових лідерів звільнити захопленого у полон росіянами мера Мелітополя Івана Федорова (на фото).
Про це він сказав у своєму відеозверненні 12 березня.
Президент зауважив, що сьогодні, 12 березня, від самого ранку в назавжди українському Мелітополі зібралися люди на акцію протесту проти російських військ, проти намагань поставити місто на коліна.
"Понад три тисячі людей на площі. Почуйте, будь ласка, у Москві. Якщо у Мелітополі проти окупантів виходять три тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни, щоб було по-чесному.
Учора окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає його звільнення, і це важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на усій нашій землі і ніколи не будуть прийняті.
Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з міжнародними партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону.
Ми звертаємося до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою – Франція, Німеччина, Ізраїль та інші",- сказав Зеленський.
За словами президента, мер уособлює всю мелітопольську громаду, яка зараз бореться проти окупантів.
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Про це він сказав у своєму відеозверненні 12 березня.
Президент зауважив, що сьогодні, 12 березня, від самого ранку в назавжди українському Мелітополі зібралися люди на акцію протесту проти російських військ, проти намагань поставити місто на коліна.
"Понад три тисячі людей на площі. Почуйте, будь ласка, у Москві. Якщо у Мелітополі проти окупантів виходять три тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни, щоб було по-чесному.
Учора окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає його звільнення, і це важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на усій нашій землі і ніколи не будуть прийняті.
Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з міжнародними партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону.
Ми звертаємося до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою – Франція, Німеччина, Ізраїль та інші",- сказав Зеленський.
За словами президента, мер уособлює всю мелітопольську громаду, яка зараз бореться проти окупантів.
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