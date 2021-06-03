Зеленський вимагає у лідерів світу допомогти звільнити з полону мера Мелітополя

Президентнамагається за допомогою світових лідерів звільнити захопленого у полон росіянами мера Мелітополя Івана ФедороваПро це він сказав у своєму відеозверненні 12 березня.Президент зауважив, що сьогодні, 12 березня, від самого ранку в назавжди українському Мелітополі зібралися люди на акцію протесту проти російських військ, проти намагань поставити місто на коліна."Понад три тисячі людей на площі. Почуйте, будь ласка, у Москві. Якщо у Мелітополі проти окупантів виходять три тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни, щоб було по-чесному.Учора окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана. Громада міста вимагає його звільнення, і це важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на усій нашій землі і ніколи не будуть прийняті.Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з міжнародними партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону.Ми звертаємося до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою – Франція, Німеччина, Ізраїль та інші",- сказав Зеленський.За словами президента, мер уособлює всю мелітопольську громаду, яка зараз бореться проти окупантів.