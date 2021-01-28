Українців закликають завантажити офлайн-мапи
Сьогодні, 13:32
У зв’язку з постійними перебоями мобільного зв’язку та доступу до мережі інтернет, в Сухопутних військах рекомендують українцям скористатись офлайн мапами.
Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
«Шановні українці! Через постійні перебої стільникового зв`язку та неможливістю вільного доступу до мережі інтернет, наполегливо рекомендуємо вам завантажити на ваші гаджети офлайн мапи, котрі не потребують доступу до геопозиції в режимі реального часу. Переконайтесь, що на вашому гаджеті достатньо вільного місця для завантаження додатку та мап. Завантажте їх наперед та переконайтесь в їх ефективній роботі завчасно!», - йдеться в повідомленні.
Рекомендують встановити такі застосунки:
Для iOS: Maps.me
Для Android: Offline Maps & Navigation або будь-які інші.
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Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
«Шановні українці! Через постійні перебої стільникового зв`язку та неможливістю вільного доступу до мережі інтернет, наполегливо рекомендуємо вам завантажити на ваші гаджети офлайн мапи, котрі не потребують доступу до геопозиції в режимі реального часу. Переконайтесь, що на вашому гаджеті достатньо вільного місця для завантаження додатку та мап. Завантажте їх наперед та переконайтесь в їх ефективній роботі завчасно!», - йдеться в повідомленні.
Рекомендують встановити такі застосунки:
Для iOS: Maps.me
Для Android: Offline Maps & Navigation або будь-які інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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