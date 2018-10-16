Територіальна Оборона Волині запрошує добровольців





Про це бригада повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.



Зауважують, що долучитися до лав Окремої Бригади Територіальної Оборони Волині пропонують особам із бойовим досвідом.



Контакти та адреса



Охочі повинні сконтактувати з представником за номером +380682597218 та зустрітись з ним у Луцькому територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки за адресою Теремнівська, 85.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині запрошує вмотивованих добровольців.Про це бригада повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.Зауважують, що долучитися до лав Окремої Бригади Територіальної Оборони Волині пропонують особам із бойовим досвідом.Охочі повинні сконтактувати з представником за номеромта зустрітись з ним у Луцькому територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки за адресою

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