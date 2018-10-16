Територіальна Оборона Волині запрошує добровольців

Територіальна Оборона Волині запрошує добровольців
100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині запрошує вмотивованих добровольців.

Про це бригада повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Зауважують, що долучитися до лав Окремої Бригади Територіальної Оборони Волині пропонують особам із бойовим досвідом.

Контакти та адреса

Охочі повинні сконтактувати з представником за номером +380682597218 та зустрітись з ним у Луцькому територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки за адресою Теремнівська, 85.

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Теги: Тероборона, Волинь
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