Територіальна Оборона Волині запрошує добровольців
Сьогодні, 13:00
100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині запрошує вмотивованих добровольців.
Про це бригада повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
Зауважують, що долучитися до лав Окремої Бригади Територіальної Оборони Волині пропонують особам із бойовим досвідом.
Контакти та адреса
Охочі повинні сконтактувати з представником за номером +380682597218 та зустрітись з ним у Луцькому територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки за адресою Теремнівська, 85.
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Про це бригада повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
Зауважують, що долучитися до лав Окремої Бригади Територіальної Оборони Волині пропонують особам із бойовим досвідом.
Контакти та адреса
Охочі повинні сконтактувати з представником за номером +380682597218 та зустрітись з ним у Луцькому територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки за адресою Теремнівська, 85.
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