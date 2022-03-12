Білорусь перекидає війська на кордон України





Як пише



Від імені начальника генштабу Збройних сил, першого заступника міністра оборони генерал-майора Віктора Гулевича повідомляють, що наразі на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п’ять батальйонно-тактичних груп - "з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин".



Зазначається, що ці військові займаються розвідкою, патрулюванням, охороною об’єктів та оборони на дорожних напрямках.



"Найближчим часом планується замінити їх також п’ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов’язен з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території", - заявив начальник генштабу Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, які перебувають там зараз, та заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ.Як пише "Європейська правда" , повідомлення про це розмістило Міноборони Білорусі у своєму телеграм-каналі.Від імені начальника генштабу Збройних сил, першого заступника міністра оборони генерал-майораповідомляють, що наразі на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п’ять батальйонно-тактичних груп - "з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин".Зазначається, що ці військові займаються розвідкою, патрулюванням, охороною об’єктів та оборони на дорожних напрямках."Найближчим часом планується замінити їх також п’ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов’язен з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території", - заявив начальник генштабу Білорусі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію