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Білорусь перекидає війська на кордон України

Білорусь перекидає війська на кордон України
У Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, які перебувають там зараз, та заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ.

Як пише "Європейська правда", повідомлення про це розмістило Міноборони Білорусі у своєму телеграм-каналі.

Від імені начальника генштабу Збройних сил, першого заступника міністра оборони генерал-майора Віктора Гулевича повідомляють, що наразі на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п’ять батальйонно-тактичних груп - "з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин".

Зазначається, що ці військові займаються розвідкою, патрулюванням, охороною об’єктів та оборони на дорожних напрямках.

"Найближчим часом планується замінити їх також п’ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов’язен з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території", - заявив начальник генштабу Білорусі.

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Теги: Білорусь, ротація, війна
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