Волиняни вчасно отримують усі виплати

Волиняни вчасно отримують усі виплати
Незважаючи на непросту ситуацію в країні, волиняни отримують пенсії, субсидії та інші соціальні допомоги вчасно.

Про це повідомив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Окрім того, виплати проводять раніше, ніж зазвичай.

Також розпочали перерахунок державних виплат особам з інвалідністю. Збільшені нарахування вони отримають в квітні, включно з доплатою за березень.

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Теги: Погуляйко, Волинь
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