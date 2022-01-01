Волиняни вчасно отримують усі виплати





Про це повідомив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.



Окрім того, виплати проводять раніше, ніж зазвичай.



Також розпочали перерахунок державних виплат особам з інвалідністю. Збільшені нарахування вони отримають в квітні, включно з доплатою за березень.

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