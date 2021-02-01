У РФ вбивають тих, хто не хоче воювати з Україною, – полонений

У РФ вбивають тих, хто не хоче воювати з Україною, – полонений
Серед російських військових починають виникати бунти. Натомість Путін починає вдаватися до сталінських репресів — військових, які відмовляються воювати проти України просто вбивають.

Про це на допиті в СБУ розповів полонений окупант.

За словами полоненого, армійське керівництво відновило практику "розстрільних загонів" – ешелонів, які йдуть за основними силами Росії і вбивають тих, хто хоче втекти.

Під час того, як армія росіян просувається вглиб України, окупанти починали усвідомлювати, що у них зовсім не миротворча місія.

"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", — каже полонений.

Після того, як російські військові дізналися, що дороги назад для них немає, єдиним рішенням для них було здатися.

Полонений окупант зазначає, що слід було вчинити, як морські піхотинці РФ під Одесою — там 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається.

За його словами, перед початком вторгнення у російських військових забрали телефони і вони не могли бачити актуальну ситуацію в Україні. Крім того, полонений заявив, що командування російської армії зухвало брехало своїм солдатам про те, що в населених пунктах, які вони будуть проходити, не буде мирного населення.


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Теги: РФ, СБУ
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