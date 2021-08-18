Українські паралімпійці здобули ще три медалі

Українські паралімпійці здобули ще три медалі
У передостанній день змагань, 12 березня, скарбничка нашої команди поповнилася однією золотою та двома бронзовими медалями.

Українські параатлети піднялися на п'єдестал пошани в лижних перегонах. У гонці на середню дистанцію вільним стилем (клас - стоячи) "золото" здобула Олександра Кононова. У тій же дисципліні Ірина Буй взяла "бронзу".

Ще одну бронзову нагороду Україні приніс Дмитро Суярко в гонці на середню дистанцію (клас спортсменів із порушенням зору).

Таким чином, тепер в активі українських паралімпійців 28 медалей: 10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Українська команда йде на другому місці в медальному заліку. Випереджає українців лише Китай - лідер медального заліку Ігор у Пекіні - 58 медалей (18-18-22).

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає переможців і зичить ще більше нагород.


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Теги: Паралімпійці, Пекін
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