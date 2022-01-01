Володимир-Волинська громада – знову у жалобі: у бою загинув військовий
Сьогодні, 11:22
У війні з РФ загинув ще один волинянин.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка у фейсбуці.
"Володимир-Волинська громада знову у жалобі - у бою з російським окупантом загинув старший солдат Артем Єгіазарян, який родом з нашого міста. У 37-річного героя залишилась донька", - йдеться у дописі.
Зауважимо, прощатимуться з бійцем сьогодні, 12 березня, о 12:00 за адресою Ковельська, 211.
Нагадаємо, раніше ми писали про втрати військовослужбовців із Володимира. У війні з РФ загинули Андрій Нікончук, Юліан Гимон, Сергій Гребенюк та Артур Фацинець.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка у фейсбуці.
"Володимир-Волинська громада знову у жалобі - у бою з російським окупантом загинув старший солдат Артем Єгіазарян, який родом з нашого міста. У 37-річного героя залишилась донька", - йдеться у дописі.
Зауважимо, прощатимуться з бійцем сьогодні, 12 березня, о 12:00 за адресою Ковельська, 211.
Нагадаємо, раніше ми писали про втрати військовослужбовців із Володимира. У війні з РФ загинули Андрій Нікончук, Юліан Гимон, Сергій Гребенюк та Артур Фацинець.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
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