Володимир-Волинська громада – знову у жалобі: у бою загинув військовий

Володимир-Волинська громада – знову у жалобі: у бою загинув військовий
У війні з РФ загинув ще один волинянин.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка у фейсбуці.

"Володимир-Волинська громада знову у жалобі - у бою з російським окупантом загинув старший солдат Артем Єгіазарян, який родом з нашого міста. У 37-річного героя залишилась донька", - йдеться у дописі.

Зауважимо, прощатимуться з бійцем сьогодні, 12 березня, о 12:00 за адресою Ковельська, 211.

Нагадаємо, раніше ми писали про втрати військовослужбовців із Володимира. У війні з РФ загинули Андрій Нікончук, Юліан Гимон, Сергій Гребенюк та Артур Фацинець.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.



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Теги: Втрати, волинь, війна
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