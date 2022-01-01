Володимир-Волинська громада – знову у жалобі: у бою загинув військовий

У війні з РФ загинув ще один волинянин.Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громадиу фейсбуці."Володимир-Волинська громада знову у жалобі - у бою з російським окупантом загинув старший солдат, який родом з нашого міста. У 37-річного героя залишилась донька", - йдеться у дописі.Зауважимо, прощатимуться з бійцем сьогодні, 12 березня, о 12:00 за адресою Ковельська, 211.Нагадаємо, раніше ми писали про втрати військовослужбовців із Володимира. У війні з РФ загинулита