Все спокійно, – мер Луцька про ситуацію в місті на ранок 12 березня

Станом на 10 годину ситуація у Луцьку контрольована, усе спокійно.Про це під час традиційного ранкового звернення повідомив Луцький міський голова«Дякувати Богу, цієї ночі не стріляли, ніхто на нас не нападав, прогнози щодо можливого нападу Білорусі не справдилися. Тому все спокійно на цю хвилину», - сказав Поліщук.За його словами усі комунальні служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. Громадський транспорт курсує за графіком вихідного дня, тролейбуси возять людей безкоштовно.Поліщук додав, що Луцьк продовжує отримувати велику кількість допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, нещодавно отримали «швидку», а тепер – 6 автобусів гуманітарної допомоги. Її направлятимуть тим, хто її зараз найбільше потребує.Він також нагадав, що у драмтеатрі діє центр допомоги. Туди можуть звернутися ті, хто хоче допомогти ЗСУ, теробороні чи переселенцям.Натомість центр для переселенців у Луцьку працю у приміщенні Палацу урочистих подій на базу управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. Там же діє і психологічний штаб.