Все спокійно, – мер Луцька про ситуацію в місті на ранок 12 березня
Сьогодні, 10:48
Станом на 10 годину ситуація у Луцьку контрольована, усе спокійно.
Про це під час традиційного ранкового звернення повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Дякувати Богу, цієї ночі не стріляли, ніхто на нас не нападав, прогнози щодо можливого нападу Білорусі не справдилися. Тому все спокійно на цю хвилину», - сказав Поліщук.
За його словами усі комунальні служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. Громадський транспорт курсує за графіком вихідного дня, тролейбуси возять людей безкоштовно.
Поліщук додав, що Луцьк продовжує отримувати велику кількість допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, нещодавно отримали «швидку», а тепер – 6 автобусів гуманітарної допомоги. Її направлятимуть тим, хто її зараз найбільше потребує.
Він також нагадав, що у драмтеатрі діє центр допомоги. Туди можуть звернутися ті, хто хоче допомогти ЗСУ, теробороні чи переселенцям.
Натомість центр для переселенців у Луцьку працю у приміщенні Палацу урочистих подій на базу управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. Там же діє і психологічний штаб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час традиційного ранкового звернення повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Дякувати Богу, цієї ночі не стріляли, ніхто на нас не нападав, прогнози щодо можливого нападу Білорусі не справдилися. Тому все спокійно на цю хвилину», - сказав Поліщук.
За його словами усі комунальні служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. Громадський транспорт курсує за графіком вихідного дня, тролейбуси возять людей безкоштовно.
Поліщук додав, що Луцьк продовжує отримувати велику кількість допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, нещодавно отримали «швидку», а тепер – 6 автобусів гуманітарної допомоги. Її направлятимуть тим, хто її зараз найбільше потребує.
Він також нагадав, що у драмтеатрі діє центр допомоги. Туди можуть звернутися ті, хто хоче допомогти ЗСУ, теробороні чи переселенцям.
Натомість центр для переселенців у Луцьку працю у приміщенні Палацу урочистих подій на базу управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. Там же діє і психологічний штаб.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни вночі хаотично обстріляли Миколаїв, є поранені
Сьогодні, 09:07
Окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю «Росатому»
Сьогодні, 08:36
Коментарі 0
Останні новини
Все спокійно, – мер Луцька про ситуацію в місті на ранок 12 березня
Сьогодні, 10:48
«Не можемо підігравати московським тварюкам»: чому волинська бригада не повідомляє про втрати своїх воїнів
Сьогодні, 10:32
У Києві збили дрон, у якому була вибухівка. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Медіа