У Києві збили дрон, у якому була вибухівка. ФОТО

У Києві збили дрон, у якому була вибухівка. ФОТО
У Подільському районі Києва на вулиці Хорива 12 березня було збито ворожий безпілотний літальний апарат. Усередині БПЛА був «кілограм вибухівки (пластиду) із металевими кульками».

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Телеграмі.

«У російському безпілотнику, який впав на вулиці Хорива, був кілограм вибухівки (пластиду) із металевими кульками. Зважаючи на все, це був дрон-камікадзе моделі "Куб", який через "рукожопість" своїх конструкторів та експлуатанта не виконав поставлене завдання. Судячи з технічних даних, він може переносити до 3 кг вантажу», - йдеться в його повідомленні.

У Києві збили дрон, у якому була вибухівка. ФОТО

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Теги: Дрон, вибухівка, ворожа техніка
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