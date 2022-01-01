Епідеміологи Волині спільно з МОЗ спростовують фейк РФ про розробку «секретної біологічної зброї»





Про це інформують ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» спільно з Міністерством охорони здоров’я України.



Державна пропаганда російської федерації здатна «знайти» умовну зброю в дітей, війська в пологових будинках, а машини швидкої називати бойовою технікою – все для того, щоб виправдати свою нелюдську жорстокість та безжальні атаки на мирне населення.



Сьогодні один з наративів загарбника — це пошук уявної біологічної і хімічної зброї та слідів її розробки в Україні. Російські військові та дипломати, якщо їх так можна назвати, з впевненим виглядом розказують про секретні розробки в українських лабораторіях, про виведення нових штамів хвороб і виробництво біологічної зброї.



Звичайно, для будь-якої освіченої людини — це не більше, ніж просто хвора фантазія. Більш того, росія так само прекрасно розуміє, що таке пострадянська система лабораторних центрів, як вони працюють і якими дослідженнями займаються.



І в Бєлгороді, і в Ростові, звідки зараз їдуть російські танки в Україну, можна піти у відділення санітарно-епідеміологічної служби і вживу подивитися на цю роботу.



Але народ росії обирає дивитися телевізор.



ВООЗ, Європейський регіональний та український офіси



Проводили оцінки роботи, навчання персоналу, на початку пандемії COVID-19 допомагали поставляти обладнання, яке дозволило виявити перші випадки коронавірусу в Україні, а зараз загарбники, спираючись на факти наявності цього обладнання, вже готові звинувачувати Україну в створенні цього вірусу!



Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав партнерів, які досконально знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні, виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимості підміни світла науки темрявою пропаганди.



ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» спільно з Міністерством охорони здоров’я України спростовують пропагандистські фейки та інформують про наступне:



На території Волинської області та й України загалом немає «американських лабораторій». Усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, підпорядковані єдиній загальній меті — перевірка якості поживних середовищ та діагностичних препаратів для виявлення збудників інфекційних захворювань.



Вивчення циркуляції збудників особливо небезпечних інфекцій, на які вказується у заявах Міноборони РФ, а саме туляремія, лептоспіроз, геморагічні вірусні гарячки, холера тощо — проводиться в Україні вже понад 70 років.



Діагностичний набір культур є безпечними для людей, тварин та об’єктів довкілля. Тобто, якщо на території області висіяли якийсь мікроорганізм, то його порівнюють з цими зразками культур, щоб зрозуміти що це саме за мікроорганізм. Культури зберігаються для порівняння, для постановки діагнозів та перевірки ростових властивостей поживних середовищ та діагностичних препаратів.



Тож гучні неправдиві заяви з боку російських військових можуть свідчити тільки про намір використання агресором проти народу України біологічної зброї або як привід для подальшої ескалації військових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський загарбник, не маючи успіхів на полі бою, продовжує інформаційну війну. Цього разу Міноборони РФ ширить фейк про розробку в Україні «секретної біологічної зброї».Про це інформують ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» спільно з Міністерством охорони здоров’я України.Державна пропаганда російської федерації здатна «знайти» умовну зброю в дітей, війська в пологових будинках, а машини швидкої називати бойовою технікою – все для того, щоб виправдати свою нелюдську жорстокість та безжальні атаки на мирне населення.Сьогодні один з наративів загарбника — це пошук уявної біологічної і хімічної зброї та слідів її розробки в Україні. Російські військові та дипломати, якщо їх так можна назвати, з впевненим виглядом розказують про секретні розробки в українських лабораторіях, про виведення нових штамів хвороб і виробництво біологічної зброї.Звичайно, для будь-якої освіченої людини — це не більше, ніж просто хвора фантазія. Більш того, росія так само прекрасно розуміє, що таке пострадянська система лабораторних центрів, як вони працюють і якими дослідженнями займаються.І в Бєлгороді, і в Ростові, звідки зараз їдуть російські танки в Україну, можна піти у відділення санітарно-епідеміологічної служби і вживу подивитися на цю роботу.Але народ росії обирає дивитися телевізор.ВООЗ, Європейський регіональний та український офіси World Health Organization (WHO) протягом багатьох років допомагають системі громадського здоров’я в Україні.Проводили оцінки роботи, навчання персоналу, на початку пандемії COVID-19 допомагали поставляти обладнання, яке дозволило виявити перші випадки коронавірусу в Україні, а зараз загарбники, спираючись на факти наявності цього обладнання, вже готові звинувачувати Україну в створенні цього вірусу!Міністр охорони здоров’я Українизакликав партнерів, які досконально знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні, виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимості підміни світла науки темрявою пропаганди.ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» спільно з Міністерством охорони здоров’я України спростовують пропагандистські фейки та інформують про наступне:На території Волинської області та й України загалом немає «американських лабораторій». Усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, підпорядковані єдиній загальній меті — перевірка якості поживних середовищ та діагностичних препаратів для виявлення збудників інфекційних захворювань.Вивчення циркуляції збудників особливо небезпечних інфекцій, на які вказується у заявах Міноборони РФ, а саме туляремія, лептоспіроз, геморагічні вірусні гарячки, холера тощо — проводиться в Україні вже понад 70 років.Діагностичний набір культур є безпечними для людей, тварин та об’єктів довкілля. Тобто, якщо на території області висіяли якийсь мікроорганізм, то його порівнюють з цими зразками культур, щоб зрозуміти що це саме за мікроорганізм. Культури зберігаються для порівняння, для постановки діагнозів та перевірки ростових властивостей поживних середовищ та діагностичних препаратів.Тож гучні неправдиві заяви з боку російських військових можуть свідчити тільки про намір використання агресором проти народу України біологічної зброї або як привід для подальшої ескалації військових дій.

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